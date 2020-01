«Cette rencontre, qui sera suivi d'autres rencontres avec des personnalités nationales, présidents de partis et représentants de la société civile, s'inscrit dans le cadre des consultations tenues par le Président de la République sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution afin de l'adapter aux exigences de l'édification d'une République nouvelle, prenant en considération les revendications populaires urgentes», a noté le communiqué.

Le Président de la République a «expliqué les démarches politiques en cours et à venir pour instaurer la confiance devant renforcer la communication et le dialogue dans l'objectif de construire un front interne solide et cohérent permettant la mobilisation des énergies et des compétences nationales, et de rattraper le temps perdu en vue d'édifier un Etat d'institutions qui consacre la démocratie et évite au pays toute dérive autocratique, un Etat dans lequel les citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des libertés», a ajouté le communiqué. Le Président de la République «a écouté les observations et suggestions de M. Rahabi concernant les démarches lancées juste après le 12 décembre», a conclu le communiqué.