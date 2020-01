Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri a réaffirmé jeudi à Alger la volonté de son pays de développer ses relations «historiques» avec l'Algérie et de dynamiser les différents mécanismes de coopération bilatérale.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Choukri a dit être porteur d'un message au Président Tebboune de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, dans lequel il «exprime le souhait de renforcer les relations historiques entre les deux pays et d'£uvrer à l'activation des différents mécanismes existants, dans le cadre du confortement des relations bilatérales afin de les hisser au niveau des aspirations des peuples algérien et égyptien».

Le ministre égyptien a transmis également les félicitations du président Al-Sissi au président Tebboune, à l'occasion de son élection président de la République, le 12 décembre dernier, exprimant «ses v£ux» de prospérité et de bien-être au peuple algérien.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué «l'importance de la coordination entre les deux pays pour faire face aux défis communs en cette conjoncture», a ajouté M.

Choukri, soulignant dans le même contexte que la rencontre a porté sur la situation en Libye et sur «l'intérêt commun des deux pays de parvenir à une solution politique à même d'épargner au peuple libyen les conflits». «Nous avons discuté de l'importance de l'action commune entre les deux pays pour assister et être aux côtés de nos frères libyens, en rejetant toute ingérence étrangère dans ce pays», a-t-il soutenu, ajoutant «nous n'acceptons aucune présence militaire étrangère, quelle qu'elle soit, dans les territoires libyens».