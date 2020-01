Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a qualifié, jeudi à Alger, la coordination avec l'Italie sur le dossier libyen de «très bonne», réitérant la position algérienne en faveur d'une «solution politique» et le «refus de toute intervention militaire» dans ce pays.

A l'issue de ses entretiens avec son homologue italien, Luigi Di Maio, M. Boukadoum a indiqué que la coordination avec l'Italie sur le «dossier brûlant» de la Libye est «très bonne», mettant en avant la position algérienne en faveur d'une «solution politique, le refus de toute intervention militaire et le respect de l'embargo sur les armes». Le chef de la diplomatie algérienne a également insisté sur la mise en £uvre des négociations entre toutes les parties libyennes dans «le respect du droit international, avec le soutien de la communauté internationale, notamment les pays de la région».

Le ministre a salué, à ce propos, le gouvernement italien pour son «soutien» à la position de l'Algérie et son rôle dans la résolution de la crise dans ce pays voisin.

Par ailleurs, M. Boukadoum s'est félicité de la qualité des relations algéro-italiennes dans tous les domaines, notamment la coopération «dans les secteurs de l'énergie et de l'enseignement supérieur».

Dans le même contexte, le ministre italien s'est réjoui des efforts de l'Algérie en matière de sécurisation des frontières avec la Libye, estimant que ces efforts loués par tous les pays de la Méditerranée permettent de prévenir les «infiltrations terroristes» . Tout en rappelant ses visites à Bruxelles, à Istanbul et au Caire, le ministre italien a souligné que «tout le monde est d'accord pour un cessez-le-feu en Libye», qualifiant, par la même occasion, sa rencontre avec le ministre algérien d'opportunité «historique» pour travailler «ensemble» en vue de résoudre la crise libyenne. «C'est notre objectif commun», a-t-il déclaré.

«Il est temps de mettre tous les pays et toutes les personnes autour d'une table et trouver la solution permettant de garantir la paix dans cette région», a-t-il ajouté.

Au plan bilatéral, M. Di Maio a émis le souhait de trouver les moyens d'investir «ensemble» dans les nouvelles technologies, mettant l'accent également sur l'importance d'accroître les échanges économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme, estimant, néanmoins, que «sans la stabilité, il est difficile de réussir à implanter de nouveaux projets communs».