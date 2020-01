Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est entretenu, jeudi à Alger, avec son homologue italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio.

L'entretien a été élargi par la suite aux membres de la délégation italienne et responsables du ministère algérien des Affaires étrangères.

La visite en Algérie du chef de la diplomatie italienne a permis «un examen des relations d'ensemble et de la coopération entre l'Algérie et l'Italie ainsi que des perspectives de leur approfondissement», a indiqué le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué.

Les entretiens entre les deux ministres ont porté également sur «des questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye sur laquelle les deux pays déploient des efforts diplomatiques intenses en faveur d'une solution politique», a-t-on ajouté. Selon le MAE, cette visite a été, pour les responsables des deux pays, «l'occasion de faire le point sur les échéances bilatérales en préparation, notamment la prochaine réunion du comité bilatéral de suivi et la tenue de la 4ème session de la réunion bilatérale de haut niveau algéro-italienne à Alger au cours du 1er semestre 2020».

M. Di Maio est arrivé mercredi soir à Alger pour une visite de travail de deux jours.