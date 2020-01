Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, jeudi à Alger, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, qui effectue une visite de travail à Alger, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'entretien a permis d'examiner «l'état d'évolution des relations de coopération et les perspectives de leur développement, notamment en matière de création et de promotion de start-up», note la même source. Sur le volet politique, les deux parties ont également procédé à «un échange de vues sur les questions internationales d'intérêt commun, ainsi que sur les récents développements intervenus au niveau régional».

L'audience s'est déroulée en présence du Secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane.