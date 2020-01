Niger-Afrique L'entrée en vigueur de la ZLECA et l'adoption de l'Eco sont porteuses de promesses immenses pour le continent africain

L'ambassadrice du Niger près le Bénin, Sandi Sahadi Abdou, a estimé jeudi à Cotonou, que l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et l'adoption de l'Eco, projet de monnaie unique dans l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), sont porteuses de promesses immenses pour le continent africain.

«Nos v£ux spécifiques pour l'Afrique et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) concernent la mise en £uvre avec succès de la ZLECA et de l'Eco», a-t-elle déclaré à l'occasion de la présentation des v£ux du nouvel An du corps diplomatique accrédité au Bénin au président béninois Patrice Talon.

«Je partage ta foi quant à la mise en £uvre de la ZLECA qui permettra de promouvoir des échanges entre les pays africains et de consolider l'intégration du continent et des peuples.

Mais cela nécessite qu'il faut convenir beaucoup d'engagement de nos Etats et des dirigeants que nous sommes», lui a répondu le président Talon, pour qui «l'intégration continentale n'exclut pas que les ensembles régionaux et sous-régionaux fassent un peu plus de cohésion et favorisent d'avantage le brassage entre leurs peuples».

Entrée en vigueur en juillet 2019 à Niamey au Niger à l'issue du sommet historique de l'Union africaine (UA), la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) portera le taux actuel du commerce intra-africain de 15% à 52,3%, selon un rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Outre cet évènement important pour le continent africain en 2019, l'espace de la CEDEAO a également enregistré au cours de la même année, l'adoption à Abuja au Nigeria, le 29 juin 2019, de l'Eco, projet de monnaie unique, dont la mise en place est prévue en 2020 en remplacement du franc CFA dans les huit Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).