La livre sterling fléchissait jeudi après les doutes exprimés par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, sur l'économie du pays, dont le rebond n'est, pour lui, «pas assuré» malgré la baisse des incertitudes liées au Brexit.

Vers 20H00 GMT, la livre perdait 0,31% face au billet vert, à 1,3057 dollar, et 0,32% face à la monnaie unique européenne, à 85,07 pence pour un euro. «La livre est partie vers le bas après le discours plutôt accommodant de Mark Carney», a réagi David Cheetham, de XTB Market. L'analyste pointe notamment du doigt le rappel par M. Carney des «débats» sur le «soutien de la banque centrale à court terme» au sein du comité de politique monétaire, deux membres (sur neuf) s'étant exprimés en novembre et décembre en faveur d'une baisse du taux d'intérêt directeur.

Le gouverneur a dit entrevoir une «réduction» des incertitudes du Brexit depuis les élections législatives britanniques, sans qu'un rebond de l'économie, toujours «morose», ne soit «assuré». Samuel Siew, analyste au sein de Phillip Futures, a ajouté que «l'avertissement» lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était également de nature à «peser sur la livre». La cheffe de l'exécutif européen avait expliqué mercredi que les discussions sur le Brexit seraient «dures» et qu'il serait impossible de s'accorder sur «tous les aspects», sans extension des négociations au-delà de la fin 2020, le délai actuellement imparti. Après des gains importants liés aux tensions entre Etats-Unis et Iran au Moyen-Orient en fin de semaine dernière et au début de cette semaine, les monnaies refuge perdaient du terrain jeudi, pénalisées par un discours jugé apaisant de Donald Trump mercredi. Le yen lâchait 0,37% face à l'euro et 0,34% face au dollar.

L'or, également considéré comme une valeur refuge, perdait 0,21%, à 1.553,10 dollars l'once. De son côté, l'euro était quasi-stable face au billet vert, s'échangeant à 1,1108 dollar. Après avoir reculé mardi et mercredi face à la devise américaine, la monnaie unique européenne bénéficiait du rebond de la production industrielle allemande en novembre, en hausse de 1,1% par rapport au mois précédent, après une baisse de 1% en octobre (chiffre révisé).