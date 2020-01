Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la BM note en particulier qu'un regain des tensions commerciales - en sourdine depuis l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine -, effacerait le modeste progrès et pourrait s'étendre rapidement au-delà des deux premières puissances économiques.

Pour 2020, la Banque mondiale table sur une croissance mondiale de 2,5% contre 2,4% l'an passé.

Pour autant, par rapport à ses projections de juin, elle a soit révisé en baisse, soit laissé inchangée la croissance de la totalité des pays exception faite des Etats-Unis (+0,1 point). Et quoique supérieure à 2019, la croissance sera bien inférieure à celle enregistrée en 2017 (+3,2%) avant le déclenchement de la guerre commerciale sino-américaine et à celle de 2018 quand elle était encore de 3%. Par ailleurs, la Banque mondiale table sur une croissance de 1,4% pour l'ensemble des économies avancées contre 1,6% en 2019. Les Etats-Unis n'échapperont pas au ralentissement avec une expansion estimée à 1,8% contre 2,3% en 2019. Ce niveau reste toutefois solide, largement tiré par la consommation des ménages. Pour l'Union européenne, la Banque mondiale anticipe seulement 1% de croissance (contre 1,1% en 2019) plombée notamment par l'économie allemande et le Bexit.