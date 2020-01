M. Hazab Ben Chahra a été élu jeudi secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), à l’issue de la réunion du 6e Congrès de cette organisation tenue à Alger.

Elu à l’issue d’un vote à main levée par les congressistes pour un mandat de 5 ans, M. Hazab avait assuré jusque-là l’intérim à l’Ugcaa comme coordinateur général et porte-parole de l’Union, suite au décès en décembre 2018 de son ancien secrétaire général, Salah Souilah.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son élection, M. Hazab s’est engagé à «redonner à l’organisation la place qui lui sied, comme un partenaire et acteur de la relance économique» à travers la restructuration de ses bases (bureaux et fédérations).

La formation compte également parmi les priorités du nouveau SG de l’Ugcaa, qui rappelle, à juste titre, qu’une convention avec l’Institut national du travail a été signée pour former les cadres de l’Union.

Assurant que l’organisation £uvrera à l’éradication du commerce informel afin de redynamiser l’activité commerciale, M.Hazab a réitéré son appel pour la création d’une Union qui regroupera les commerçants et artisans africains.

Présent à l'ouverture du congrès, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a relevé, dans une brève allocution, l’importance de l'activité des commerçants, considérés comme «piliers» de la nouvelle politique de son département, basée sur l’inclusion et la coopération pour l’amélioration des conditions de l’exercice de l’activité commerciale et des professionnels.

Le ministre s’est dit «prêt à engager des discussions avec les représentants de l’Ugcaa pour prendre en charge les préoccupations des commerçants et des artisans».

Des cadres et représentants de plusieurs ministères, structures et organisations publiques et privées ont assisté aux travaux du 6e Congrès de l’Ugcaa.