Saïd Allik a confirmé son départ de la SSPA/ Chabab Riadhi Belouizdad (Ligue 1 professionnelle de football) où il occupait le poste de Directeur sportif, a appris l'APS jeudi auprès de l'intéressé.

«Je confirme mon départ officiel ce jeudi du CRB.

Ces derniers temps, je ne pouvais pas travailler dans des conditions sereines.

Nous avons convenu avec le Pdg du groupe Madar de nous séparer.

Je quitte le club avec des remords après avoir passé une année extraordinaire ou nous avons sauvé le club et remporté la coupe.

Je ne comprends pas tous ces changements au club.

La question reste posée et seule Madar a la réponse.», a précisé à l'APS Saïd Allik.

Le désormais ex-directeur sportif du CRB a affirmé tout de même qu'il resterait dans le domaine du sport après son départ du club algérois.

«Honnêtement, pour le moment je ne sais pas où je vais atterrir, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas vivre loin du sport.».

Après avoir été prié en premier temps de quitter le club après les congés de fin d'année, Allik a été finalement promu par le groupe Madar au poste de Directeur général de la SSPA/Chabab Belouizdad. Par ailleurs, la direction du groupe Madar a procédé à la désignation de Toufik Korichi, ancien Directeur technique national à la Fédération algérienne de football (FAF), comme Directeur sportif et porte-parole du CRB. Le CR Belouizdad occupe provisoirement la tête du championnat de Ligue 1 avec deux longueurs d'avance sur le MC Alger qui compte un match en moins contre l'ES Sétif, prévu ce jeudi au stade Omar-Hamadi (Bologhine).