Ayant bénéficié de quelques jours de repos, à l'issue de leur qualification pour les 16es de finale samedi dernier en déplacement face à l'Olympique Médéa (0-1), les coéquipiers d'Amir Sayoud reprendront les entraînements samedi, avant de s'envoler le mardi 14 janvier pour la Tunisie, pour un stage qui devrait être ponctué par des matchs amicaux.

Avant la reprise du championnat, fixée au samedi 1e février, le Chabab sera au rendez-vous avec les 1/8es de finale de Dame Coupe, prévus les 21 et 22 janvier, contre un adversaire qui reste à désigner.

Sur le plan du recrutement hivernal, le Chabab a engagé jusque-là deux joueurs : l'attaquant Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de terrain défensif Taoufik Zerara (ex-CABB Arreridj), pour un contrat de deux saisons.

Le CRB pourrait recruter un troisième et dernier élément, au poste d'ailier, selon les besoins définis par le staff technique.

Le CRB est dirigé par un staff intérimaire, en remplacement d'Abdelkader Amrani, démissionnaire, pour rejoindre le club de Difaâ Hassani El-Jadidi (Div.1 marocaine).

Plusieurs noms de techniciens étrangers circulent dans l'entourage du club pour remplacer Amrani.

Les pistes du Belge Paul Put ou du Français Franck Dumas, annoncés dans un premier temps pour reprendre la barre technique, semblent écartés, à moins d'un revirement de situation.

Rappelons que la direction du club a officialisé jeudi le départ de Saïd Allik, à la tête du pôle de performance, où il a été remplacé par Taoufik Kourichi, à qui on a également confié la mission de porte-parole du club.