Le MC Alger s'est incliné devant l'ES Sétif sur le score de (2-1), mi-temps (1-1) en match de mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 de football (14e journée) disputé jeudi soir au stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Frioui (31e) pour le MCA, Kendouci (40e), et Boussif (50e) pour l'ESS.

La défaite du «Doyen» permet au CR Belouizdad de remporter le titre honorifique de champion d'hiver avec un total de 29 points, devant le MC Alger (27 points).

De son côté, l'ES Sétif améliore sensiblement sa position au classement général en remontant à la 5e place en compagnie du MC Oran et de l'USM Alger qui comptant chacun 20 points, mais les Usmiste comptent deux matchs en moins et les hamraoua un match en moins.

Résultat du match en retard:

MC Alger - ES Sétif 1-2

Déjà joués:

NC Magra - US Biskra 1-0

NA Husseïn-Dey - Paradou AC 1-3

CA Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie 1-1

AS Aïn M'lila - CS Constantine 0-0

MC Oran - ASO Chlef 1-2

JS Saoura - USM Bel-Abbès 0-1

USM Alger - CR Belouizdad 1-0



Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 29 15

Champion d'hiver

2). MC Alger 27 15

3). USM Bel-Abbès 22 15

4). JS Kabylie 21 13

5). USM Alger 20 13

-- MC Oran 20 14

--). ES Sétif 20 15

8). CS Constantine 19 14

--). CABB Arréridj 19 15

--). AS Aïn M'lila 19 15

--). JS Saoura 19 15

12). Paradou AC 17 13

13). ASO Chlef 16 14

14). NA Husseïn-Dey 15 15

--). NC Magra 15 14

16). US Biskra 14 15