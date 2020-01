Les Fédérations de football du Nigeria et de la Guinée équatoriale se sont portées candidates à l'organisation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, prévue en 2020, après l'appel d'offres lancé par la Confédération africaine (CAF), a rapporté RFI sur son site.

«Après l'appel d'offres que nous avons lancé, il y a quelques mois, suite au désistement du Congo, initialement désigné pour organiser la Coupe d'Afrique des nations féminine de 2020, on vient d'enregistrer les candidatures de la Guinée équatoriale et du Nigeria qui ont émis le voeu d'en être les hôtes», a révélé le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, cité par RFI. La commission de l'instance chargée de désigner le pays organisateur de la compétition rendra son verdict lors de la prochaine session du Comité exécutif de la CAF, a ajouté le premier responsable de l'instance continentale. La Guinée équatoriale et le Nigeria avaient déjà organisé cette compétition.

La première c'était en 2008 et elle avait remporté le trophée, alors que le Nigeria a abrité le tournoi à trois reprises, et à chaque fois, le trophée est revenu à ses «Super Flacons» qui sont les recordwomen de titres de la CAN-dames. Trente-six sélections sont engagées pour prendre part aux éliminatoires, prévues en deux tours. L'Algérie affrontera le Burkina Faso, lors du premier tour des éliminatoires (aller et retour), prévu entre le 6 et le 14 avril. En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer avec la Côte d'Ivoire au second tour qui verra l'entrée en lice des cadors du continent, notamment les 8 pays animateurs de la phase finale de l'édition 2018 qui a eu lieu au Ghana. Les matchs du second tour sont prévus entre le 1er et le 9 juin, et les onze qualifiés, en plus du pays hôte, disputeront la phase finale qui devra avoir lieu du 23 novembre au 1er décembre 2020.