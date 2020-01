Le secteur de la santé dans la wilaya de Laghouat s’est vu accorder trois nouvelles ambulances pour renforcer et améliorer les services d’évacuation médicale, a-t-on appris mercredi des responsables de la wilaya.

Faisant partie d’un programme de renforcement du parc roulant médical de la wilaya, ces ambulances ont été affectées à la polyclinique de la commune de Tadjemout, l’établissement public hospitalier EPH-Abdelkader Bedjarra à Aflou et l’EPH-Mère/Enfant de Laghouat.

Inscrite au titre du programme spécial du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales portant la promotion des prestations de santé, une dotation de 18 ambulances sera réceptionnée dans les prochains jours, dont cinq ambulances médicalisées, a affirmé à l’APS le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai.

Selon le chef de l’exécutif de wilaya, une grande importance est accordée au titre de l’exercice 2020 au secteur de la santé, à travers la réception de nouvelles structures de santé, dont un hôpital de 240 lits et un centre anticancéreux à Laghouat et un hôpital Mère-Enfant de 120 lits à Aflou.

Ces projets seront consolidés par deux hôpitaux de 60 lits chacun, en cours de réalisation à Bellil et Ain-Madhi, a indiqué le même responsable.