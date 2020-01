S'exprimant en marge de la cérémonie de distinction des meilleurs établissements hospitaliers de la wilaya d'Alger pour l'année 2019, M. Sayouda a annoncé le lancement «dans les prochains jours» de la réalisation d'un hôpital universitaire de 700 lits, outre la relance de plusieurs projets dégelés dont trois (03) hôpitaux d'une capacité de 120 lits chacun à Ain Benian, Reghaia et Baraki.

Le secteur de la santé connaîtra également la réalisation de 16 polycliniques à travers les communes de la capitale, en sus de l'hôpital de cardiologie pédiatrique à Maalma et un établissement de gériatrie à Zéralda.

«La wilaya d'Alger a consenti des efforts considérables et débloqué des enveloppes financières colossales pour la prise en charge du secteur de la santé, que ce soit pour les nouvelles réalisations et les travaux de restauration que pour l'acquisition d'équipements médicaux ou d'ambulances, en vue de promouvoir le niveau des prestations fournies», a-t-il affirmé, soulignant dans ce sens «la nécessité de préserver ces structures à travers leur entretien et l'amélioration de leur gestion et de leur rendement».

Après avoir évoqué les acquis réalisés dans le secteur de la santé dont le principe de gratuité profitant à toutes les catégories, M. Sayouda a insisté sur l'impératif de «remporter les enjeux» à travers le déploiement davantage d'efforts afin d'adapter le système sanitaire aux standards internationaux. A cette occasion, le wali d'Alger a rappelé les conditions d'organisation de ce concours annuel visant à distinguer les meilleurs établissements hospitaliers en termes de prestations fournies, un concours supervisée par une commission multilatérale composée de représentants des différents secteurs. Pour rappel, les prix de ce concours consistent en des ambulances, des véhicules réfrigérés pour le transport des vaccins, des lits d'hôpital et des équipements administratifs.