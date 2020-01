Les unités ont réussi, au cours de la même opération, à arrêter le passeur et le capitaine du bateau, qui feront l'objet de mesures légales sur instructions du ministère public, indique-t-on de même source.

Quatre parmi le groupe de jeunes migrants clandestins sont âgés de moins de 15 ans, tandis que l'âge des six migrants varie de 16 à 18 ans, et les autres sont plus âgés, précise-t-on de même source, sans fournir de données sur les gouvernorats dont ils sont originaires.

Le gouvernorat de Mahdia, qui a un littoral de 75 km, connaît une recrudescence des opérations de migration clandestine, touchant désormais des enfants, des femmes et des familles, qui réussissent parfois à quitter les côtes malgré le nombre important d'opérations déjouées chaque semaine.

Libye Les garde-côtes libyens

sauvent 150 immigrants clandestins

Les garde-côtes libyens ont secouru jeudi plus de 150 immigrants clandestins au large des côtes du pays, a rapporté l'Organisation internationale des migrations (OIM).

«Plus de 150 migrants sont actuellement ramenés en Libye par les garde-côtes», a déclaré l'OIM dans un message sur Twitter. «Une équipe de l'OIM sur place est prête à apporter son assistance, cependant nous soulignons que la Libye n'est pas un port d'accueil sûr.

Les migrants interceptés ou secourus en mer ne devraient pas être reconduits dans une zone de conflit actif», a-t-elle dit.

Des milliers de migrants clandestins, pour la plupart venus d'Afrique, ont choisi de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye pour gagner l'Europe, en raison notamment de l'insécurité et du chaos qui frappent ce pays d'Afrique du Nord depuis le soulèvement qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Plus de 110.000 immigrants clandestins sont parvenus jusqu'en Europe en traversant la mer Méditerranée en 2019, et 1.283 sont morts en chemin, selon l'OIM.

Les forces du général à la retraite, Khalifa Haftar, mènent depuis avril une campagne militaire dans et aux alentours de Tripoli pour tenter de prendre cette ville au gouvernement soutenu par les Nations Unies. Des milliers de personnes, dont des migrants, ont été blessés ou tués dans ces combats, et plus de 120.000 civils ont été déplacés.