«La République de Gambie a ouvert hier ce qu'elle a appelé un +consulat+ dans la ville occupée de Dakhla, en relation directe avec l'occupation illégale marocaine de parties de la République sahraouie», a indiqué le ministère sahraoui des Affaires étrangères dans un communiqué publié mercredi.

«La RASD considère cet acte commis par la Gambie comme une agression flagrante sur son territoire, un soutien à l'occupation marocaine et une violation manifeste du droit constitutionnel de l'Union africaine (UA) et de ses résolutions de légitimité internationale qui ne reconnaissent aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental», a soutenu le ministère sahraoui. La RASD, a ajouté le communiqué, «condamne fermement cette agression et la décision irresponsable de la Gambie» et «porte au gouvernement de ce pays, avec l'occupant marocain, les conséquences qui en résulteront» de cette violation.

La diplomatie sahraouie a souligné que le gouvernement sahraoui «adoptera la position appropriée et les décisions nécessaires pour défendre sa souveraineté conformément au droit constitutif de l'Union africaine (UA) et au droit international».