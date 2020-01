La célébration de la fête nationale de «Yennayer» a débuté jeudi à la Médiathèque municipale d'Oran avec la participation d'une centaine d'artistes, artisans et membres du mouvement associatif culturel de 16 wilayas du pays.

Le coup d'envoi des festivités a été donné par l'inspecteur général de la wilaya d'Oran, Djillali Sekina, au nom du wali Abdelkader Djellaoui, lors d'une cérémonie tenue à la Médiathèque en présence du directeur de la Culture, Kouider Bouziane, et du président de l'association organisatrice «Numidia», Saïd Zammouche.

Dans son allocution de bienvenue, le représentant du wali a notamment mis l'accent sur l'importance que revêt «Yennayer» dans la préservation de la diversité et la richesse culturelle du pays. Le directeur de la Culture a, quant à lui, salué la contribution de l'association «Numidia» à la valorisation du patrimoine algérien à travers l'animation de cette fête annuelle. Les festivités ont démarré par l'inauguration d'une exposition qui se tient une semaine durant à la Médiathèque, avec la participation d'artisans des quatre coins du pays, venus faire valoir la qualité de produits de terroir.

Les différents stands mettent ainsi en relief une variété d'articles, dont l'habit traditionnel, les bijoux, la poterie, les verres décorés, les tableaux de peinture, des photos de villages, et des produits de consommation comme le miel, l'huile d'olive, les gâteaux et fruits secs. Une exposition de livres est également proposée aux visiteurs, comprenant des contes pour enfants puisés du patrimoine oral, des romans d'expression amazighe et des ouvrages à caractère pédagogique. Plusieurs activités, dont des ateliers thématiques, des conférences, des spectacles de théâtre et des circuits touristiques, sont au programme des festivités qui seront clôturées le 12 janvier par un hommage à Djamel Benaouf, écrivain et membre fondateur de l'association Numidia.