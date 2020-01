Lutter contre les acariens, les poils d’animaux… on le faisait déjà. Mais les conseils sont devenus plus précis et ils ont évolué côté alimentation. Zoom sur trois mesures phares pour mieux prévenir les allergies chez les petits.

Lingettes et bodies sous surveillance

Trop d’eczéma chez les bébés et de nouvelles allergies de contact ! Le mieux est d’utiliser des produits d’hygiène sans parfum de synthèse ni parabens et des textiles adaptés à leur épiderme. Les lingettes, uniquement pour dépanner. Beaucoup sont parfumées à l’abricot, à la pêche, à l’amande douce… et contiennent même des protéines d’origine alimentaire. La peau des tout-petits (moins de 6-8 mois) les tolère mal. À fuir ! Conseille le Dr Pierrick Hordé. Les textiles, plutôt de couleur douce. Tricots et bodys de couleur sombre ou très vive contiennent en général des colorants trop agressifs. Attention aussi aux textiles «100 % naturels» : pas de plume d’oie pour les blousons et doudounes, ni dans les couettes et oreillers. Et pas de «100 % laine» pour les vêtements qui sont en contact direct avec la peau (col de pull, chaussettes, moufles, bonnet…).

Allergies alimentaires: on diversifie plus tôt mais plus doucement. Contrairement à ce que l’on croit parfois, il faut diversifier assez tôt l’alimentation des bébés pour prévenir les allergies, ont montré de récentes études. En fait, « il ne faut pas rater une “fenêtre de tir” pour introduire ce qu’il faut au bon moment », explique le Dr Risk. La période dépend des antécédents : dès le cinquième mois pour les enfants sans terrain sensible, au sixième mois en cas de d’antécédents allergiques sévères.

D’abord les fruits en compote (une cuillère à café dans le biberon). On enchaîne avec les légumes, puis les différents types de viande (30 g vers 7 mois), les céréales peu après (7-8 mois), les poissons et le jaune d’œuf (vers 8 mois).

Introduire un seul aliment nouveau à la fois. En prenant le temps de le tester pendant plusieurs jours avant de proposer un autre, toujours bien cuit pour limiter le potentiel allergénique.

On tient compte de la pollution intérieure

On cultive un air sain dans sa maison et surtout, dans les familles à risque, on n’attend pas les premiers signes d’allergie pour agir. « L’idéal est toujours d’accueillir bébé dans un environnement sain », souligne le Dr Hordé.

Pas de tabac, même si l’on fume à la fenêtre ! Le tabagisme passif augmente le risque de développer un asthme allergique.

Pas trop de peluches dans son lit. Pour combattre les acariens, il est conseillé de changer souvent les draps et d’aérer deux fois par jour. Quant aux objets en textile (jouets, vêtements…), ils se rangent dans des endroits clos. Ni matou ni toutou pour les tout-petits. Mieux vaut ne pas prendre d’animal de compagnie à la naissance de bébé. Si on a déjà un, faire le point régulièrement avec son médecin. Traquez les sources d’humidité (fuites, infiltrations, condensation…). Et limitez les plantes vertes afin d’éviter les moisissures.

Limitez les polluants. Si possible, pas de meubles en contrecollé ou mélaminé (plein de formaldéhyde, un polluant irritant). Non au pressing non écologique et aux parfums d’intérieur !