Acariens : ennemis numéro un des allergiques

Si les allergies aux acariens sévissent toute l'année, il existe toutefois des périodes où les symptômes sont plus importants, notamment lorsque l'on reste confiné chez soi, fenêtres fermées, ce qui favorise la multiplication des acariens.

Quels sont les symptômes ?

La manifestation la plus fréquente d'une allergie aux acariens est la rhinite allergique qui provoque éternuements à répétition et nez bouché. Des symptômes peu agréables, d'autant que souvent ils perturbent le sommeil et provoquent de la somnolence ou des maux de tête au cours de la journée. En outre, cette rhinite allergique s'aggrave parfois et peut s'associer à un asthme.

7 astuces pour les combattre

•Profitez de ces belles journées aux allures printanières pour aérer quotidiennement votre maison pendant au moins 30 mn. Un geste qui devrait devenir une habitude, même lorsque les jours sont plus frais.

•Lorsque vous remettrez votre chauffage en route, ne chauffez pas les pièces au-dessus de 20°c et installez un hygromètre pour vérifier que le taux d'humidité à l'intérieur de votre maison ne dépasse pas 50%.

•Pensez à entretenir régulièrement votre literie : posez une housse anti-acariens et pensez à la laver deux fois par an. Si vous n'avez pas de housse, lavez les draps une fois par semaine à 60°c ainsi que les couvertures ou les couettes une fois par mois.

•Choisissez une literie synthétique (pas de plume, pas de laine). Et lorsque vous changerez votre sommier, choisissez un sommier à lattes, plus "respirant" et dans lequel il est plus difficile, pour les acariens, de venir se nicher.

•Lavez régulièrement, à 60°c, les rideaux, housses de coussin et les peluches.

•Préférez les sols lavables aux moquettes et autres tapis à poils longs dans lesquels les acariens, ces micro-araignées qui mesurent entre 0,2 et 0,4 mm, adorent se reproduire. N'oubliez jamais que les acariens se nourrissent principalement de débris alimentaires, de moisissures et de squames. Et qu'ils s'installent là où ils trouvent de quoi s'alimenter.

•Ne laissez pas votre animal domestique entrer dans les chambres et n'y laissez surtout pas les plantes vertes, véritables nids à acariens.

y a-t-il un traitement ?

Selon le Dr Nham-Pham-Thi, pneumologue et pédiatre à l'hôpital Necker Enfants malades (à Paris), en cas de rhinite allergique "il est capital de faire un diagnostic précoce afin d'adapter son environnement et de prescrire le traitement adapté qui soulagera le patient, et conduire éventuellement un traitement par immunothérapie allergénique (une désensibilisation).

De plus en plus répandue sou forme sub-linguale, cette immunothérapie est un traitement qui dure de 3 à 5 ans et qui permet d'agir sur la cause des symptômes... ce qui permet de diminuer le recours aux médicaments qui, eux, soignent les symptômes mais non la cause".