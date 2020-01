Selon les allergologues réunis en congrès à Paris, le stress pourrait déclencher ou aggraver les phénomènes allergiques.

L’OMS considère l’allergie comme étant la quatrième maladie dans le monde après le cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida et le nombre de personnes allergique a doublé ces 20 dernières années. Si les allergies sont des pathologies ayant une origine génétique, on sait aussi que la modification de notre environnement est également un facteur déclenchant de la maladie. Mais lors du dernier Congrès francophone d’allergologie, qui se tient actuellement à Paris, les allergologues ont mis en avant un nouveau facteur aggravant : le stress. «Le stress est un levier de la pathologie qui passe souvent inaperçu mais qui a des conséquences sur le déclenchement de l’allergie et l’aggravation des symptômes» explique le Dr Nhan Pham-Thi, pneumo pédiatre à l’hôpital Necker, à Paris. Selon les allergologues, plus le stress intervient tôt dans l’enfance, plus son rôle va devenir déterminant dans le déclenchement des symptômes allergiques et dans la durée des allergies, qu’elles soient respiratoires, dermatologiques ou alimentaires. Et ce lien entre stress et allergie peut démarrer dès la grossesse : «Une future maman exposée au stress a plus de risque de donner naissance à un bébé allergique. In utero, son futur bébé va déjà déclencher des phénomènes qui vont provoquer une allergie plus tard en agissant sur son système immunitaire» explique le Dr Pham-Thi. A contrario, il est possible de lutter contre les allergies en réduisant le stress. Selon une étude japonaise, des activités relaxantes pendant 30 minutes comme écouter de la musique classique, rire ou s'embrasser ont réussi à modifier le comportement des cellules immunitaires de patients allergiques et réduire les réactions allergiques.