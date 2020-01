L’international algérien Youcef Belaïli (Ahly Djeddah, Arabie saoudite) a remporté le trophée de joueur africain interclubs de l’année 2019, lors de la cérémonie de la 28e édition des CAF awards qui s’est déroulée mardi soir à Hurghada (Egypte).

Belaïli a connu une riche saison 2019 avec deux titres continentaux remportés.

La Ligue des champions d’Afrique avec l’ES Tunis et la Coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie.

L’attaquant algérien était en course avec le Tunisien Anice Badri (ES Tunis) et l’Egyptien Tarek Hamed (Zamalek).