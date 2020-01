L’entraineur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a été élu meilleur entraineur africain de l’année 2019, lors de la cérémonie de la 28e édition des CAF awards qui s’est déroulée mardi soir à Hurghada (Egypte).

«Je dédie ce trophée à tout le peuple algérien, aux joueurs qui sont les principaux acteurs sur le terrain et aux membres du staff technique», a déclaré Belmadi à l'issue de sa consécration. Djamel Belmadi, qui a mené les «Verts» au titre africain en 2019 en Egypte, était en course avec le coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, et le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit l'ES Tunis à remporter les deux dernières éditions de la Ligue des champions.

C’est la 3e distinction remportée par l’Algérie aux CAF awards 2019, après celles de joueur africain interclubs remportée par Youcef Belaïli et meilleure équipe africaine masculine décrochée par la sélection nationale sacrée championne d’Afrique 2019.