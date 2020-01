Des groupes indépendants de réflexion pour la promotion de l'entrepreneuriat doivent être mis en place en vue d'optimiser le rendement des porteurs de projets et contribuer effectivement à la relance de l'économie nationale, a-t-on souligné mercredi au cours d'un séminaire national à Constantine.

"La mise en place de groupes indépendants de réflexion et d'accueil (think thank) est conçue aujourd'hui comme une solution permettant de réinventer l'esprit entrepreneurial chez les porteurs de projets en vue d'optimiser leur rendement et contribuer effectivement à la relance de l'économie nationale'', a expliqué Leyamna Lekmiti Merabet, directrice du Laboratoire de sociologie économique et mouvements sociaux (LASEMS), organisateur du séminaire national sur "La réalité économique et sociale de l'entrepreneuriat en Algérie'', organisé à l'université Abdelhamid Mehri (Constantine 2).

Les groupes indépendants de réflexions composés d'experts, d'entrepreneurs, de porteurs de projets et d'étudiants sont appelés à élaborer leurs propres propositions sans se référer aux barrières imposées par les formalités administratives, a ajouté la directrice de LASEMS, appelant à libérer les initiatives pour des résultats probants.

Appelant à l'activation de la maison de l'entrepreneuriat de l'université Constantine 2 et l'organisation des travaux des laboratoires de recherche, la responsable a affirmé qu'il était temps aujourd'hui de sortir de l'esprit "administratif'' et aller sur le terrain pour permettre l'émergence d'une économie solide au service du pays et du citoyen.

Le séminaire national a été mis à profit pour animer un débat avec les étudiants en présence d'entrepreneurs ayant réussi leurs projets et autres responsables des différentes structures de financement et d'accompagnement comme l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ).