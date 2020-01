Les autres distinctions algériennes ont été décrochées à titre individuel, par Youcef Belaïli élu meilleur joueur africain interclubs, Djamel Belmadi meilleur entraineur d’une équipe masculine et Ryad Mahrez pour le meilleur but de l’année.

Le Président de la Fédération algérienne de football, Kheirddine Zetchi, qui a reçu le trophée de meilleure équipe africaine 2019, s’est dit «heureux et fier» d’avoir contribué au retour de l’Algérie au premier plan continental avec la consécration des Verts à la CAN-2019 en Egypte, 29 ans après le premier titre remporté en Algérie.

«Je suis très fier de ce trophée que je dédie à tous les Algériens du monde», a-t-il déclaré. De son côté, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, élu meilleur entraineur d’une équipe masculine africaine, a dédié cette distinction au peuple algérien, aux joueurs qui sont les principaux acteurs sur le terrain et aux membres de son staff technique. «La CAN a été fantastique avec 24 équipes participantes.

Je dédie ce trophée à mon pays et à notre peuple qui mérite ce bonheur», a-t-il dit. Le capitaine des Verts, Ryad Mahrez, qui a raté le trophée de meilleur joueur africain au profit du Sénégalais Sadio Mané, a également été honoré lors de cette soirée avec le trophée de meilleur but de l’année, inscrit en demi-finale de la CAN-2019 face au Nigéria sur un coup-franc direct dans le temps additionnel pour offrir la qualification à l’Algérie, sacrée en finale face au Sénégal (1-0).

Belaïli, qui a enregistré un retour fracassant chez les Verts en étant un des principaux artisans du sacre en Egypte, a pour sa part été récompensé pour sa riche saison 2019 avec deux titres continentaux remportés.

La Ligue des champions d’Afrique avec l’ES Tunis et la Coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie.

Chez les dames, le titre de meilleure joueuse est revenu à la nigériane Asisat Oshoala, alors que le trophée de meilleure équipe féminine a été remporté par le Cameroun.