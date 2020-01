Engagée dans le groupe C, l'USM Alger (3e, 2 pts), effectuera un déplacement semé d'embûches en Afrique du Sud pour affronter le leader de la poule et détenteur du trophée en 2016, Mamelodi Sundowns.

Battu à domicile lors de la précédente journée par le même adversaire (0-1), le champion d'Algérie sortant n'aura plus droit à l'erreur.

Seule une victoire, ou tout au moins un nul, permettrait aux «Rouge et Noir» de se relancer dans cette poule.

Toutefois, la mission s'annonce d'ores et déjà difficile pour les joueurs de l'entraîneur Dziri Billel.

Et pour cause, le club phare de Soustara sera amoindri par l'absence de trois cadors et pas des moindres : Hamza Koudri (suspendu), Abdelkrim Zouari et le Libyen Muaïd Ellafi (blessés).

En revanche, le milieu offensif Karim Benkhelifa, touché à la cheville, a fait le déplacement à Pretoria mais reste incertain.

Dans l'autre match de ce groupe, la lanterne rouge Petro Atlético, avec un seul point seulement, jouera sa dernière chance à domicile face aux Marocains du WA Casablanca (2e, 5 pts).

Une défaite sera synonyme d'élimination pour le club angolais qui a déjà été tenu en échec devant son public par l'USMA (1-1) lors de la 2e journée.

A l'instar de l'USMA, la JSK, 3e du groupe D (3 pts), devra impérativement l'emporter à Tizi-Ouzou face au club marocain du Raja Casablanca (2e, 6 pts), auréolé de sa victoire décrochée samedi dernier à Blida face au MC Alger (2-1), en quarts de finale (aller) de la Coupe arabe.

Les «Canaris», qui restent sur deux défaites de rang en déplacement face à l'ES Tunis (1-0) et le Raja Casablanca (2-0) mais également une élimination amère dès les 32es de finale de la Coupe d'Algérie face à l'AS Aïn M'lila (1-0, a.p), devront éviter un autre faux pas qui pourrait leur coûter tout simplement leur qualification en quarts.

La pression sera certainement énorme sur les épaules des coéquipiers de Taoufik Addadi face à un adversaire expérimenté et dont l'objectif est de repartir avec le gain du match pour assurer sa qualification.

Un derby maghrébin qui s'annonce palpitant et ouvert à tous les pronostics entre deux équipes à la recherche des trois points de la victoire.

Le programme Vendredi 10 janvier :

Groupe A :

Zamalek (Egypte) - Zesco United (Zambie) 20h00

Groupe D:

JS Kabylie (Algérie) - Raja Casablanca (Maroc) 17h00

Samedi 11 janvier :

Groupe A :

TP Mazembe (RD Congo) - Primeiro de Agosto (Angola) 14h00

Groupe B:

FC Platinum (Zimbabwe) - Al-Ahly (Egypte) 14h00

Al-Hilal (Soudan) - ES Sahel (Tunisie) 20h00

Groupe C :

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - USM Alger (Algérie) 14h00

Petro Atlético (Angola) - WA Casablanca (Maroc) 17h00

Groupe D :

AS Vita Club (RD Congo) - ES Tunis (Tunisie) 17h00

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.