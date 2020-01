La rencontre amicale entre la sélection algérienne de handball et son homologue d'Angola, initialement prévue jaujourd’hui à la salle d'Aïn Taya (Est d'Alger), a été annulée, a-t-on appris hier de la Fédération algérienne de handball (FAHB).

« La délégation angolaise qui devait arriver ce mercredi à Alger, a raté sa correspondance. Elle est attendue dans les heures à venir», a ajouté la même source.

La programmation du second match prévu samedi au même lieu dépendra de l'arrivée de la délégation angolaise. Les deux matchs contre l'Angola devaient clôturer la préparation de l'équipe algérienne à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier), avant son départ pour la Tunisie, programmé lundi où mardi.

En stage actuellement à Alger, l'équipe algérienne sous la houlette du sélectionneur français Alain Portes peaufine son travail avec 19 joueurs, dont cinq évoluant à l'étranger. Les coéquipiers de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) ont pris part récemment au tournoi «Carpati» en Roumanie, soldé par deux défaites respectivement devant la Macédoine (24-25) et les Pays-Bas (26-28).

Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes (après le retrait du Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. Les «Verts» débuteront le 16 janvier face aux Zambiens.

De son côté, l'Angola, 3e au classement de la dernière édition disputée à Libreville en 2018, évoluera dans le groupe B en compagnie du Gabon, de la Libye et du Nigeria. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).