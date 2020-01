Sept des huit raffineries françaises sont en grève depuis ce mardi minuit, suite à l'appel du syndicat CGT du secteur de la chimie, alors que le mouvement de grève contre la réforme des retraites entame sa 34ème journée.

Selon Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fnic-Cgt, qui s'est exprimé ce mardi sur la chaîne Franceinfo, «une consultation est en cours» dans la huitième raffinerie de Gravenchon, située en Seine-Maritime. Dans un communiqué publié mardi, la Fnic-Cgt entend protester contre le projet de réforme des retraites présenté il y a quelques semaines par le gouvernement, aux côtés des syndicats du secteur du pétrole déjà engagés «pour que pas une goutte d'hydrocarbure ne sorte des sites pétroliers».

Le syndicat rejette l'instauration du système à points pour le calcul des pensions de retraites et demande le retrait du projet de réforme : «L'objectif c'est que les salariés du pétrole, comme d'autres secteurs qu'on appelle à nous rejoindre, se mettent en grève et expriment par la grève le rejet de cette réforme», a expliqué Emmanuel Lépine. Selon lui, ce sont les salariés de la production qui sont en grève et par conséquent, «il n'y a pas d'hydrocarbures qui sort de ces sites, et ceci pendant 96 heures.» Interrogé à propos d'un risque possible de panique chez les usagers qui pourrait provoquer une pénurie d'essence, comme l'a dénoncé la ministre française de la Transition écologique Elisabeth Borne, Emmanuel Lépine a déclaré que la pénurie, «si elle existe, va effectivement être causée par les pleins de sûreté qui vont être faits par les automobilistes.» «C'est la cause principale. Fermer les robinets tout en laissant des raffineries au ralenti va avoir un impact. Si beaucoup de salariés d'autres secteurs nous rejoignent, nous proposeros à ceux du pétrole d'arrêter les installations à partir de vendredi», a-t-il ajouté.