Quatre hommes ont été présélectionnés pour la première mission spatiale habitée de l’Inde, mais le premier vol spatial prévu en décembre 2021 pourrait ne s'effectuer que par un seul astronaute, a indiqué le président de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), Kailasavadivoo Sivan.

Les candidats au programme spatial indien recevront une formation de conditionnement physique en Russie pendant 11 mois, à partir de la troisième semaine de janvier, a souligné M. Sivan dans une déclaration à la presse.

«Je ne peux pas révéler l'identité des quatre candidats présélectionnés pour la mission Gaganyaan, mais tous sont des hommes», a ajouté le responsable indien, notant que la mission décollera de la deuxième rampe de lancement du Satish Dhawan Space Center à Sriharikota (est). Un robot humanoïde qui sera envoyé dans l’espace prend également forme, a fait savoir M. Sivan, ajoutant que «cet humanoïde imitera essentiellement les fonctions humaines et enregistrera des paramètres tels que la pression artérielle et la fréquence cardiaque». «Les deux premiers vols d’essai nous permettront de vérifier si tout fonctionne bien, avant d’entreprendre le vol spatial habité», a-t-il dit, notant que la mission Gaganyaan devrait durer entre cinq à sept jours pendant lesquels le vaisseau spatial devrait tourner en orbite terrestre basse allant jusqu'à 2.000 km d'altitude.

En août 2018, lors du Jour de l'Indépendance en Inde, le Premier ministre indien Narendra Modi avait déclaré que « l'Inde a décidé d'envoyer des engins spatiaux habités dans l'espace d'ici 2022».

Dans ce sens, le Conseil des ministres en Inde a validé fin 2018 un budget de 100 milliards de roupies (environ 1,4 milliard de dollars) pour le programme Gaganyann. Après la Russie, les Etats-Unis et la Chine, l'Inde deviendra le cas échéant, le quatrième pays à réaliser une mission habitée dans l'espace.