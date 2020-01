Des lycéens se sont rassemblés devant plusieurs établissements pour empêcher l'accès aux salles d'examen, poussant les autorités à annuler l'épreuve du jour.

«En raison des blocages pour l'examen d'histoire, de géographie et de sciences sociales (...) l'épreuve a été suspendue», a fait savoir le Conseil des recteurs des universités chiliennes.

Des blocages avaient déjà eu lieu lundi dans 86 établissements, touchant 42.000 élèves, soit 14% des 300.000 élèves inscrits, selon les autorités éducatives.

«L'Examen de sélection universitaire» (PSU) était initialement programmé en novembre, mais il avait dû être reporté à deux reprises en raison de la grave crise sociale qui secoue le pays depuis le 18 octobre.

Un syndicats de lycéens, l'Assemblée coordinatrice des élèves du secondaire (ACES), a appelé à «boycotter» les deux jours d'épreuves, estimant que l'examen d'admission à l'université perpétue les inégalités sociales en matière d'éducation.

L'examen évalue les connaissances accumulées par les élèves au cours des quatre années d'études secondaires. Les notes au cours de l'année sont également prises en compte. Les élèves qui obtiennent les meilleures notes au PSU et ont ainsi accès aux universités les plus convoitées du pays proviennent en majorité d'établissement privés.

Les inégalités en matière d'éducation, mais aussi de santé, et le système totalement privatisé de retraites sont au c£ur des revendications des manifestants depuis le début du mouvement social.

Des lycéens ont été à l'origine en octobre de l'appel à frauder le métro après l'annonce d'une hausse du ticket aux heures de pointe, qui s'est transformé en une vague de contestation sans précédent depuis la fin de la dictature en 1990.