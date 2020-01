Une de saisie globale de 16.722 de comprimés psychotropes et 1.136 unités de boissons alcoolisées a été opérée par la Brigade de recherche et d’intervention(BRI) relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Blida, au cours de deux opérations distinctes, a-t-on appris, mercredi, auprès du chef de cette brigade.

La première opération a été réalisée grâce à des informations parvenues à la BRI, relatives à un réseau organisé apportant des quantités considérables de psychotropes à partir d’une ville de l’Est du pays, pour les écouler dans la wilaya de Blida, a indiqué le lieutenant de police, Djermouni Badreeddine dans une déclaration à la presse.

Suite à quoi, a-t-il ajouté, le plan d’action mis en place à l’effet de neutraliser cette bande, a abouti à l’arrestation de deux membres du réseau, à bord de deux véhicules touristiques, dont la fouille a donné lieu à la découverte de 7.559 comprimés psychotropes dissimulés dans les portes arrières du véhicule, alors que 9.163 autres étaient cachés dans la roue de secours, soit un total de 16.722 comprimés psychotropes saisis, a-t-il précisé.

Quatre téléphones portables utilisés dans les communications entre les éléments de ce réseau ont été, aussi, saisis, durant l'opération, outre deux véhicules, dont l’un utilisé dans le transport des psychotropes et l’autre exploité dans la surveillance des barrages de sécurité et l’ouverture de la voie au 2ème, a souligné le même responsable.

Les deux mis en cause seront présentés devant le parquet de Blida, dès le parachèvement des procédures judiciaires les concernant, pour les chefs d’inculpation de «possession, transport, dissimulation et trafic de psychotropes, dans le cadre d’un réseau criminel organisé», est-il signalé de même source.

Par ailleurs, d’autres informations parvenues à la BRI ont porté sur une personne ayant transformé son domicile en échoppe de vente illégale de boissons alcoolisées.

Saisi de l’affaire, le procureur de la République prés le tribunal de Blida a émis un ordre de perquisition du dit domicile, ayant permis, toujours selon le lieutenant Djermouni Badreeddine, la saisie, sur place, de 1.136 unités de boissons alcoolisées de différentes marques.

Le prévenu dans cette affaire sera présenté devant le procureur de la République, pour les chefs d’inculpation de «vente de boissons alcoolisées sans autorisation et spéculation».

Ces deux opérations sont inscrites au titre de la mise en £uvre de la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) portant sur la lutte contre le criminalité sous toutes ses formes, dont la trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué la chargée de la cellule de communication auprès de la sûreté de wilaya, la commissaire principale, Siham Benamara.