Artisan herboriste de père en fils, Noureddine confie que la période de décembre à début janvier coïncidant avec la cueillette des olives, constitue «le meilleur moment pour récolter les graines de lentisque qui arrivent alors à pleine maturité et concentrent tous leurs bienfaits».

Pour extraire l’huile de lentisque à odeur herbacée forte et aux «multiples vertus médicinales reconnues», Noureddine veille, ainsi que les membres de sa famille, à le faire «dans le respect des procédés traditionnels», a-t-il dit à l'APS.

Il explique que le recours aux machines pour extraire cette huile essentielle lui fait perdre «une bonne partie de sa valeur».

La première phase est la récolte manuelle des graines sans usage de ciseaux ou tout autre métal.

Elle est suivie du tri des graines et leur séparation des feuilles et impuretés avant leur lavage.

Un feu de bois est ensuite allumé et les graines sont cuites à la vapeur puis malaxées et écrasées dans un pilon traditionnel, également en bois. La dernière étape consiste à mettre la pâte ainsi obtenue, dans une étoffe à fine maille et la laisser s’égoutter dans un récipient à proximité d’un feu de bois.

Il ne reste alors plus qu’à embouteiller l’huile pour la vente ou la consommation.

Un litre de l’huile lentisque nécessite 20 kg de graines

L’extraction d’un litre d’huile lentisque a besoin de l’équivalent de 20 kg de graines d’où la cherté de cette huile dont le litre atteint jusqu’à 5.000 DA, a expliqué l'artisan herboriste qui continue d’exercer l’activité de ses aïeuls dans le respect de leurs traditions plusieurs fois séculaires. «Cette technique artisanale permet d’extraire l’huile sans exposer les graines à de fortes températures et évite de la sorte d’en réduire la valeur thérapeutique», ajoute Noureddine qui affirme que cette huile est hautement bénéfique pour le traitement des problèmes dermiques, des brûlures de premier et même de seconde degré.

«Son utilisation pendant 20 jours à raison de deux à trois applications par jour permet d’éliminer les séquelles des brûlures», affirme-t-il. «Cette huile est également efficace pour le traitement de la grippe et de la toux aigue mais à de petites doses d’une cuillère à café pour adulte et d’une demi-cuillère pour enfant de plus cinq ans», conseille encore Noureddine qui relève que l’application de l’huile lentisque sur la poitrine atténue la toux.

De son coté, Pr. Nacer Djirar, biologiste de l’université Farhat Abbas de Sétif et chercheur en médecine alternative, a confirmé à l’APS que l’huile de Dharou contient de «multiples bienfaits» même si peu d’études et de recherches lui ont été consacrées.

«Connue dans tout le bassin méditerranéen, le pistachier lentisque résiste au froid et conserve ses fleurs même à moins 15 degré Celsius», a souligné l'universitaire qui a précisé que «cette huile est bénéfique à la gencive et est indiquée en cas de brûlures et maladies dermiques dont l’eczéma ainsi que pour le traitement de la toux et certaines infections pouvant se développer en cancer à condition de l’huile de lentisque soit extraite à la méthode traditionnelle».

Le même professeur a considéré que les huileries modernes fonctionnent à des températures de 70 degré font perdre à l’huile lentisque ses bienfaits et le rendent un simple huile sans potentiel médicinal.

«Les vertus de cette plante sont innombrables et sa résine est utilisée dans certains pays européens pour la pâtisserie de luxe et l’investissement dans la valorisation de cette plante est potentiellement très fructueux», a encore soutenu Pr. Nacer.