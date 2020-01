Un total 1.100 foyers dans la mechta de Lechraf Asmoumi relevant de la commune de Ouled Sellam (85 km de la ville de Batna) ont été raccordés mardi au réseau de gaz naturel.

Un budget d'investissement de 402,4 millions DA, puisé de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a été alloué pour la concrétisation de ce projet portant création d'un réseau de distribution de 174,8 km, dont le montant de chacun des branchements a atteint 366,000 DA, selon des explications données sur place.

Dans la même commune, il a été procédé au lancement d'un projet d'approvisionnement en cette énergie de 357 autres habitations pour un coût de 45,9 millions DA. Le chef de l'exécutif local, Farid Mohamedi, a insisté dans ce cadre sur la nécessité de la réception de cette opération dans un délai maximum d'un mois et demi, compte tenu du besoin urgent en cette énergie dans cette région montagneuse, caractérisée par un climat très froid en hiver.

Le responsable a relevé l'importance de l'inscription dans le cadre de l'opération de toutes les habitations implantées dans la commune et dépourvues de cette énergie propre, afin de prendre en charge les préoccupations soulevées, soulignant que des dizaines de logements relevant d'autres régions de la wilaya à l'image des villes de Barika et de Djezzar, seront raccordés aux réseaux de gaz et d'électricité dans les ''prochains jours''.