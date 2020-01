L'âge pourrait expliquer le bâillement par contagion selon une nouvelle étude scientifique américaine.

Bâiller est contagieux. Mais quelle est la cause de ce phénomène d'imitation ? L'âge plutôt que l'empathie pourrait être responsable de ce mystère d'après les résultats de l'étude publiée dans la revue spécialisée PlosOne.

Mais cette théorie avancée par les chercheurs de l'Université Duke ne semble pas résoudre réellement cette énigme. En effet, la grande majorité des variations entre les différentes réactions au bâillement contagieux reste inexpliquée Les chercheurs ont analysé des données médicales et cognitives de 328 volontaires. Ils ont utilisé des questionnaires spécifiques pour tester l'empathie des participants, leur énergie et leurs niveaux de fatigue et de sommeil.

Les témoins ont dû regarder une vidéo dans laquelle différentes personnes baillaient pendant 3 minutes. Les scientifiques ont constaté que 222 des participants ont bâillé au moins une fois pendant la vidéo, et certains ont bâillé jusqu'à 15 fois.

L'âge est un indicateur de bâillement par contagion

Plus de 80% des personnes de moins de 25 ans ont bâillé en voyant la vidéo, tandis que 60% des personnes entre 25 et 49 ans l'ont fait. Et seulement 41% des personnes de 50 ans ou plus ont bâillé par contagion, selon les résultats de l'étude qui montre que bâiller devient moins contagieux lorsque nous vieillissons.

« Contrairement aux études précédentes indiquant que l'empathie, l'heure, ou l'intelligence peuvent influencer le bâillement contagieux, nous n'avons trouvé aucune influence de ces variables sur nos participants », a déclaré le docteur Elizabeth Cirulli, auteur de l'étude et professeur adjoint en médecine du Center for Human Genome Variation de l'école de médecine de l'Université Duke.

«L'âge était l'indicateur de bâillement contagieux le plus important, et en fin de compte, même l'âge n'était pas si important », a affirmé l'auteur de cette étude. «Mais, la grande majorité des variations entre les différentes réactions au bâillement contagieux reste inexpliquée ». En effet l'âge n'a pu expliquer que 8 % de la variabilité de la réponse de bâillement contagieux. La grande majorité de la variabilité de ce trait est resté extrêmement stable mais inexpliquée.

Mais le Dr Cirulli n'explique pas pourquoi le bâillement contagieux diminue avec l'âge.