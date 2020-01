En prévision des prochaines élections présidentielles américaines, de novembre 2020, le réseau social, sort la grosse artillerie en modifiant ses conditions d’utilisation pour faire barrage aux deepfakes.

Ce sont ces vidéos truquées à l’aide de l’Intelligence artificielle qui permet de faire dire ce que l’on veut à quelqu’un ou de le montrer dans des situations irréelles. L’exemple le plus illustre fut cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit Brak Obama l’ancien président américain fustiger son successeur. Le site 01net.com qui se fait l’écho de cette nouvelle, juge que « même si elles sont parfois utilisées pour faire des blagues pas toujours de très bon goût, de nombreuses personnes les prennent pour argent comptant et les partagent, contribuant ainsi à la propagation de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux. « Dans un premier temps, Facebook a lancé un service le Deepfake Detection Challenge destiné à repérer ce genre de vidéos. Maintenant , en changeant ses conditions d’utilisation, le réseau social entend ‘’mettre en quarantaine’’ ces vidéos truquées, afin, explique-t-il d’éviter « la propagation de fausses informations avant les présidentielles américaines, concernent toutes les vidéos ayant été modifiées grâce à l’utilisation d’intelligences artificielles ou de machine learning «, rapporte 01net.com dans un article daté du 7 janvier. Les documents ainsi repérés seront classés comme tels mais ne devraient pas subir de filtrage selon les responsables du réseau social.