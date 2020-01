Six personnes ont été tuées et au moins 30 autres blessées dans un accident impliquant un bus survenu, lundi à Rajouri, à proximité de la ville sri-lankaise de Madulisma.

«Un bus appartenant au Sri Lanka Transport Board est tombé dans un ravin à environ 250 kilomètres à l'est de Colombo», a indiqué le porte-parole de la police, notant que les blessés ont été immédiatement transportés vers un hôpital public à proximité en coopération avec la population locale.

Deux enfants figurent parmi les personnes décédées, a ajouté le responsable, notant qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident. Au Sri Lanka, les accidents de la route tuent en moyenne huit personnes chaque jour. Les accidents de la route sont fréquents dans ce pays de l'Asie du sud et sont généralement dus à l'état défectueux des route, à la vitesse et à l'inadvertance des conducteurs.