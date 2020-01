Le milieu international algérien de Schalke 04 (Div.1 allemande de football) Nabil Bentaleb, sur le départ, aurait exprimé son désir de rejoindre un club de Ligue 1 française cet hiver, alors qu'il est dans le viseur de Crystal Palace (Angleterre) et de l'AC Milan (Italie), rapportait lundi soir le site Foot Mercato.

«Bentaleb serait très intéressé à l’idée de découvrir la Ligue 1 française, qu’il érige en priorité avec un retour en Premier League anglaise.

Reste désormais à savoir où atterrira ce joueur surmotivé qui n’aspire qu’à une seule chose, à savoir retrouver le niveau qui était le sien au printemps dernier», a indiqué la même source, soulignant que «Schalke 04 ne fera rien pour conserver un joueur acheté 22,5 millions d'euros il y a deux ans et demi.

Un transfert est une option plus que souhaitée par le club allemand, qui pourrait se contenter d’un prêt avec option d’achat en cas d’offre satisfaisante».

Eloigné des terrains depuis septembre, Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre dernier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).

Le natif de Lille (France) avait été victime d'une déchirure du ménisque, nécessitant une intervention chirurgicale.

L'ancien joueur de Tottenham (Premier League anglaise) n'a joué aucun match cette saison avec l'équipe première. «Des clubs anglais (dont Crystal Palace), allemands, deux clubs français dont les noms n’ont pas filtré et deux clubs italiens (dont l’AC Milan) sont intéressés par l’idée de relancer le milieu de terrain algérien, sous contrat jusqu’en juin 2021», révèle Foot Mercato.

Le joueur algérien (35 sélections/5 buts) a fait part de son désir de changer d'air, dans une récente déclaration accordée à Onze Mondial : «Dans le football, on ne sait jamais.

Mais cela serait mentir de dire que je ne suis pas en train de regarder ailleurs».

Bentaleb avait été également écarté de la sélection algérienne, sacrée championne d'Afrique lors de la CAN-2019 disputée en Egypte.