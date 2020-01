L'équipe nationale de handball (messieurs) affrontera son homologue angolaise, jeudi à la salle d'Aïn Taya (Est d'Alger) à 18h00, en match amical préparatoire, en prévision de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier), a annoncé la Fédération algérienne (FAHB) lundi soir sur sa page Facebook.

Le Sept national devrait affronter le même adversaire pour un second test samedi, dans ce qui sera son dernier match de préparation avant son départ pour la Tunisie.

En vue de l'ultime stage qui se déroule actuellement à domicile, le sélectionneur français Alain Portes a fait appel à 19 joueurs, dont cinq évoluant à l'étranger. Les coéquipiers de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) ont pris part récemment au tournoi «Carpati» en Roumanie, soldé par deux défaites respectivement devant la Macédoine (24-25) et les Pays-Bas (26-28). Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes (après le retrait du Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie.

Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale.

Les «Verts» débuteront le 16 janvier face aux Zambiens.

De son côté, l'Angola, 3e au classement de la dernière édition disputée à Libreville en 2018, évoluera dans le groupe B en compagnie du Gabon, de la Libye et du Nigeria. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).