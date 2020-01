Le Premier ministre français Edouard Philippe a appelé mardi à ce que «chacun bouge un peu» afin de parvenir à un «compromis» sur la réforme des retraites, juste avant l'ouverture de négociations avec les syndicats.

Au 34e jour d'une grève qui paralyse en particulier les transports parisiens, M. Philippe a donné des signes d'ouverture. «Je suis ouvert à des discussions sur beaucoup de sujets et j'entends parfois d'excellentes idées», a-t-il déclaré sur la radio RTL.

Le Premier ministre a notamment accueilli favorablement une idée du syndicat réformiste CFDT, qui avait plaidé dimanche pour l'organisation d'une «conférence de financement» du système de retraite distincte du projet de loi actuellement en préparation.

«Je ferai des propositions aux organisations syndicales dans deux heures qui nous permettront peut-être de donner un contenu, un calendrier, un mandat à cette conférence de financement, et donc d'avancer», a-t-il déclaré avant une rencontre multilatérale avec les organisations syndicales. Le principal point de blocage actuel est la mise en place d'un «âge pivot» de 64 ans, pour inciter financièrement les Français à travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite actuellement fixé à 62 ans. La CFDT, premier syndicat français qui soutient le principe général de la réforme, est fermement opposée à ce système de décote/surcote.

Pour Edouard Philippe, «l'équilibre (financier, NDLR) du système doit être garanti» et «je propose de le garantir par la mise en place d'un âge pivot».

«Mais si les organisations syndicales et patronales s'entendent pour un meilleur système, je le prendrai», a-t-il assuré. Lors de ses v£ux, le président Emmanuel Macron avait exhorté le gouvernement à trouver «un compromis rapide» pour sortir de ce conflit, le plus long depuis la création de la compagnie ferroviaire SNCF en 1938.