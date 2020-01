Une opération anti-terroriste menée par les forces armées burkinabè, était en cours mardi à la frontière avec la Côte d’Ivoire, a indiqué une source de l’état-major des armées.

«Une opération militaire d’envergure est en cours», d’après une source, citée par des médias locaux. Des bombardements ont été entendus vers la localité d’Alidougou, au sud-ouest du pays, à une dizaine de kilomètres de la frontière ivoirienne. «Des moyens aériens et terrestres», ont donc été mobilisés depuis le lancement de l'opération, samedi, afin de «démanteler une cellule terroriste, cachée dans les forêts environnantes», a-t-on ajouté. Cette région forestière a toujours été un couloir de trafics, d’orpaillage et de braconnage, selon la même source. Les terroristes profiteraient aussi de sa porosité pour passer d’un côté à l’autre de la frontière.

Le gouvernement burkinabè a réaffirmé sa ferme volonté de soulager les souffrances des personnes affectées par les attaques terroristes qui ont fait plusieurs morts. Mardi, le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a appelé les populations à soutenir les forces de défense et de sécurité, soulignant que bientôt le Burkina Faso arrivera à bout du terrorisme.

Juillet dernier, le Côte d’Ivoire avait de son côté, lancé l’opération «Frontière étanche», déployant 300 soldats sur près de 1.200 kilomètres au nord du pays. D’après une source gouvernementale ivoirienne, les présidents burkinabè et ivoirien doivent se rencontrer afin de discuter de la mise en place d’opérations conjointes.