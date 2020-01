Le ministre malien des Affaires étrangère et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, s'est rendu ce lundi dans les locaux de la MINUSMA (mission de l'ONU) pour lui réaffirmer le soutien du gouvernement, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Accompagné de hauts responsables du ministère, M. Dramé a été reçu par Joanne Adamson, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations unies (RSASG) et Cheffe de la MINUSMA par intérim. «La MINUSMA est là (au Mali) à la demande du gouvernement et s'acquitte de son mandat à la satisfaction du gouvernement», a déclaré le ministre.

Quant à la RSASG, elle a rappelé que le rôle de la MINUSMA dans le centre du Mali, est un «soutien à la stratégie gouvernementale». Elle a exprimé «la frustration des Casques bleus sur le terrain qui veulent sauver des vies et qui en sont empêchés alors que pendant ce temps les populations subissent des attaques». Dans un premier communiqué publié le 3 janvier, le gouvernement a appelé les populations à «la retenue» et les a invité à ne pas «tomber dans le piège des ennemis de la paix».

Ce communiqué faisait suite à des manifestations contre des éléments de la mission onusienne à Bandiagara et à Bankass, au centre du Mali. Des partis politiques et des organisations de la société civile prévoient une grande marche vendredi prochain pour exiger le retrait des forces étrangères, notamment de l'opération anti-terroriste française Barkhane.