Le satellite le plus lourd et le plus avancé de la Chine, Shijian-20, a atteint sa position fixe en orbite géosynchrone dimanche, marquant le premier vol réussi de la plate-forme satellite DFH-5, selon la China Aerospace Science and Technology Corporation.

Le satellite Shijian-20 est le premier satellite de vérification de la plate-forme satellitaire DFH-5, la nouvelle génération de grande plate-forme satellite en orbite géosynchrone de la Chine.

Maintenant, le satellite a terminé le transfert en orbite et a vérifié les technologies clés de la plate-forme satellite DFH-5, a annoncé Li Feng, concepteur en chef du satellite, cité par l'agcene Chine nouvelle.

Le satellite Shijian-20 a été lancé le 27 décembre 2019 dans l'espace par trois fusées Longue Marche-5, la plus grande fusée porteuse du pays.

Il a effectué des expériences orbitales pour une série de technologies clés.

Le Shijian-20 a les plus grandes ailes solaires parmi tous les satellites chinois, avec une envergure totale de dix mètres plus large que celle d'un Boeing 737.

Les ailes solaires se sont déroulées deux fois, et l'augmentation de la surface de l'aile solaire fournira au satellite une puissance abondante.

Par rapport aux plates-formes satellitaires DFH-3 et DFH-4, la plate-forme satellitaire DFH-5 a amélioré son poids, sa puissance et sa durée de vie en orbite, ce qui permettra de répondre aux besoins des satellites de grande capacité au cours des 20 prochaines années, a déclaré Zhou Zhicheng, ingénieur en chef de la plate-forme satellite DFH-5.