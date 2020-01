Plus de 50% des déclarations annuelles des salariés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les travailleurs salariés (CNAS) pour 2019 dans la wilaya de Tébessa ont été effectuées via le portail électronique, a indiqué hier le directeur de l'antenne locale, Abdelaali Allaoui.

"Pas moins de 4.329 déclarations de salariés ont été enregistrées au cours de l'année 2019, dont 2.737 via le portail électronique et 1.529 autres déclaration de manière classique", a précisé le responsable à l'APS en marge d'une journée d'information sur les déclarations annuelles des salaires et des salariés (DAS). Il a ajouté que le "nouveau service", qui vient renforcer le secteur de la sécurité sociale, fait partie du plan d'action approuvé par la tutelle dans le but de moderniser et faciliter les services. Qualifiant le pourcentage de "positif", M. Allaoui a relevé que la démarche £uvre à mettre à la disposition des employeurs des nouvelles technologies qui répondent aux aspirations des clients de la CNAS et simplifie les procédures administratives. Le directeur de la CNAS de Tébessa a également mis en avant l'importance des DAS, pour tout employeur, public et privé rappelant les avantages qui en découlent au profit des employés, dont l'activation de la carte Chifa, l'obtention des allocations familiales, ainsi que pour la préparation du dossier de la retraite. Des représentants d'établissements publics et privés ont participé à cette journée d'information.