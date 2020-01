La police allemande a abattu dimanche un homme turc, armé d'un couteau, qui tentait d'attaquer des policiers à Gelsenkirchen (ouest).

L'homme, qui résidait dans cette ville, a heurté un véhicule de patrouille avec un objet et a ensuite cherché à attaquer «avec un objet levé» des policiers qui étaient près du véhicule, a indiqué un porte-parole de la police. Des policiers ont constaté que l'assaillant tenait un couteau derrière son dos, a-t-il ajouté.

Malgré les avertissements des forces de l'ordre, l'homme a refusé de cesser son attaque, et un policier de 23 ans a ouvert le feu, le tuant.

Interrogé sur des informations selon lesquelles l'homme aurait crié «Allah Akbar» («Dieu est grand») lors de l'agression, le porte-parole a seulement évoqué des «rumeurs». L'Allemagne est en état d'alerte à la suite de plusieurs attentats islamistes, dont le plus meurtrier a fait 12 morts en 2016 quand un Tunisien a foncé à bord d'un camion sur un marché de Noël à Berlin.

L'attaque avait été revendiquée par l'EI.