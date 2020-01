Les médias américains "manient le deux poids deux mesures" dans leurs reportages sur Hong Kong, selon un article publié récemment par un quotidien suisse.

"Les médias occidentaux qui n'ont pas de correspondants à Hong Kong ont tendance à user de demi-vérités, par exemple des extraits vidéo de quelques secondes qui sont tronqués ou remontés, comme base pour leurs reportages", a dénoncé Matthias Müller, l'auteur de l'article, qui rapporte depuis Pékin pour le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Il a observé qu'une étude récemment menée par le groupe américain de surveillance des médias "Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR)" a comparé les reportages et le choix des mots du New York Times (NYT) et de CNN sur les manifestations au Chili, en Equateur, à Haïti et à Hong Kong en Chine.

FAIR est parvenu à la conclusion sans surprise que le nombre de reportages effectués par ces deux médias américains sur Hong Kong est beaucoup plus important que ceux consacrés aux manifestations dans les pays d'Amérique latine, bien qu'il y ait eu dans ces pays-là beaucoup plus d'arrestations, de blessures et de décès au cours des dernières semaines.

C'est "une indication de la distorsion de leurs reportages", précise le journal.

"La question reste de savoir pourquoi ces deux médias américains (le NYT et CNN) continuent de glorifier les 'manifestants pro-démocratie' en dépit des preuves d'une violence excessive", interroge le journal, ajoutant qu'ils n'ont pourtant pas hésité à étiqueter les manifestants violents au Chili et en Equateur comme "émeutiers", "pyromanes" ou "pillards".

Ainsi, le NYT et CNN se rendent un mauvais service, à eux-mêmes ainsi qu'à d'autres médias occidentaux, avec leurs reportages orientés.

Il devrait être de leur devoir de rapporter les événements de manière objective et critique sur la base des faits, conclut le journal.

Hong Kong, ville semi-autonome du sud de la Chine, est secouée depuis juin par des manifestations pacifiques, mais aussi par des affrontements violents, entre la police et des radicaux, et des actes de vandalisme.