L'USM Alger (Ligue 1) s'est qualifiée aux 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie de football, en éliminant l'USM Khenchela (Amateur) sur le score de 6 à 1 (mi-temps: 3-1), dimanche au stade Omar-Hamadi (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mahious (7' s.p, 43' et 67'), Benhamouda (22'), Ardji (53') et Redjimi (89') pour l'USMA, alors que l'USMK avait réduit la marque à la 26e minute par l'intermédiaire de Krioui.

Un peu plus tôt, l'AS Aïn M'lila a validé son billet pour les 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie en battant à domicile la JS Kabylie (1-0, a.p).

Pour le compte des 1/16 de finale prévus le 4 février (14h00), l'USMA ira à Oran pour y défier l'ASM Oran (Ligue 2), alors que l'ASAM affrontera en déplacement la formation du CRB Adrar (inter-régions). Ces deux rencontres des 32es de finale ont été décalées en raison de l'engagement de la JSK et de l'USMA en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.