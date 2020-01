L'AS Aïn M'lila a validé dimanche son billet pour les 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie de football, en battant à domicile la JS Kabylie (1-0, a.p), en match comptant pour la mise à jour des 1/32 de finale de l'épreuve.

Après la fin du temps réglementaire sur un score vierge, les gars d'Aïn M'lila ont entamé la prolongation avec des intentions plus offensives, ce qui leur a permis d'inscrire le but de la qualification grâce à l'inévitable Mohamed Tiaïba (94e) sur penalty.

L'ASAM affrontera en 1/16 de finale, en déplacement le 4 février à 14h00, la formation du CRB Adrar (inter-régions). L'autre match de mise à jour des 1/32 de finale oppose en ce moment l'USM Alger à l'USM Khenchela (amateur) au stade Omar-Hamadi. Le vainqueur ira à l'Ouest du pays pour défier l'ASM Oran (Ligue 2) le 4 février aussi (14h00). Ces deux rencontres ont été décalées en raison de l'engagement de la JSK et de l'USMA en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.