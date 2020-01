Les entretiens qu'a eus, lundi à Alger, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec le Président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj ont été élargies aux délégations des deux pays.

Les discussions ont eu lieu au siège de la présidence de la République en présence, du côté algérien, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du directeur du cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, ainsi qu'un représentant du ministère de la Défense nationale, et du côté libyen, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha ainsi que le conseiller à la sécurité nationale, Tadjeddine Mohamed Al-Razki.

Fayez El-Serraj était arrivé dans la journée pour une visite de quelques heures dans le cadre "des consultations permanentes et constantes avec les frères libyens pour l'échange de vues sur l'aggravation de la situation en Libye et la recherche des voies et moyens à même de permettre de dépasser cette conjoncture difficile".