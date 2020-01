Le défenseur polyvalent du MC Alger Ayoub Azzi, a résilié son contrat pour s'engager avec la formation d'Umm Salal SC, lanterne rouge du championnat qatari, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne sur sa page officielle Facebook.

"Azzi va s'engager avec Umm Salal, il s'est déplacé pour saluer ses coéquipiers (lundi, ndlr) et leur souhaiter bon courage pour la suite du championnat.

Il leur a souhaité de remporter le titre, tout en leur promettant de venir fêter le sacre ensemble", a indiqué le "Doyen" dans un communiqué.

Considéré comme l'un des plus anciens joueurs du Mouloudia, Azzi (30 ans) avait rejoint le club algérois en 2014 en provenance de l'USM El-Harrach.

Le natif de Ouargla compte une seule sélection avec l'équipe nationale, le 9 mai 2018, lors de la défaite concédée face à l'Arabie saoudite (0-2), en match amical disputé à Cadix (Espagne), sous l'ère de l'ancien sélectionneur national Rabah Madjer.

Azzi devient le premier joueur à être libéré officiellement par l'actuel 2e au classement de la Ligue 1.

Le jeune milieu offensif Abdelkrim Benarous et l'attaquant camerounais Rooney Wankiwai pourraient lui emboiter le pas, en raison de leur faible volume de jeu.

Le MCA reste sur une défaite concédée samedi dernier à domicile face aux Marocains du Raja Casablanca (1-2), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre des 1/4 de finale (aller) de la Coupe arabe.

Le "Doyen" pourrait se consoler jeudi prochain en accueillant l'ES Sétif au stade Omar-Hamadi (17h00), en mise à jour de la 14e journée du championnat.

Une victoire lui permettra de remporter le titre honorifique de champion d'automne aux dépens de l'actuel leader le CR Belouizdad.