Les dates et lieux des deux premières manches de la Coupe d'Algérie 2020 de cyclisme ont été officiellement arrêtées par la Fédération algérienne de la discipline (FAC), ayant annoncé au passage être dans l'attente d'une confirmation de la part des autres Ligues de wilaya, pour l'organisation des manches restantes. «La prochaine Coupe d'Algérie se déroulera en cinq ou six étapes.

Le nombre exacte n'a pas encore été clairement défini, mais en ce qui concerne les dates et lieux des deux premières manches, c'est déjà fait.

Ce sera entre le 15 janvier et le 1er février 2020, respectivement à Constantine et Tébessa» a indiqué la FAC dans un communiqué. La première étape sera le Tour Cycliste Didouche Mourad, prévu du 15 au 18 janvier à Constantine et qui sera donc comptabilisé comme première étape de la Coupe d'Algérie.

Idem pour le Tour Cycliste de Tébessa, qui se déroulera du 29 janvier au 1er février, près de la frontière tunisienne, et qui sera comptabilisé comme deuxième manche de cette coupe d'Algérie.

Les organisateurs ont déjà désigné les jurys et les commissaires de ces deux épreuves, qui l'une comme l'autre, verront le tandem Hakim Mosteghanemi et Sid Ahmed El Asri diriger la commission des photos finish.